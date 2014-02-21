Совет Майдана поддержал взаимопонимание лидеров оппозиции с Януковичем - МИД Польши

Общественный совет Майдана сегодня поддержал взаимопонимание лидеров трех оппозиционных партий с Президентом Украины Виктором Януковичем, которое должно помочь разрешить кризис в стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Марчин Войчеховский на своем Twitter.

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”Общественный совет Майдана во время голосования поддержал взаимопонимание относительно разрешения конфликта между тремя лидерами оппозиции Украины с Президентом Януковичем”, - написал он.

Ранее сообщалось, что Сикорский вместе с главой МИД Германии обсудят проект возможных договоренностей, достигнутых Януковичем с активистами Майдана.