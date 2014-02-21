Совет Майдана поддержал взаимопонимание лидеров оппозиции с Януковичем - МИД Польши

15:21, 21 февраля 2014
Политика
7

Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Марчин Войчеховский.

Прес-секретар Радослава Сікорского: Рада «Майдану» підтримала порозуміння трьох лідерів опозиції з Януковичем / Reuters

Общественный совет Майдана сегодня поддержал взаимопонимание лидеров трех оппозиционных партий с Президентом Украины Виктором Януковичем, которое должно помочь разрешить кризис в стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Марчин Войчеховский на своем Twitter.

Читайте такжеМинистры ЕС пошли на Майдан

”Общественный совет Майдана во время голосования поддержал взаимопонимание относительно разрешения конфликта между тремя лидерами оппозиции Украины с Президентом Януковичем”, - написал он.

Ранее сообщалось, что Сикорский вместе с главой МИД Германии обсудят проект возможных договоренностей, достигнутых Януковичем с активистами Майдана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter