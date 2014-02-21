В Ровно власти оплатят погребение погибших на Майдане земляков и откроют мемориал в их честь

Городская власть Ровно оплатит все затраты на перевозку и захоронение тел погибших на Евромайдане в Киеве ровенчан, и планирует сделать мемориал в их честь на месте захоронения.

Об этом сегодня сообщил УНИАН городской председатель Ровно Владимир Хомко.

По его словам, желательно, чтобы родные погибших сами выбрали места захоронения на городском кладбище.

«И желательно, чтобы это было в одном месте и мы сделаем там мемориал» , - отметил Хомко.

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Кроме того, сессия горсовета, возможно, примет решение о присвоении имен погибших улицам областного центра . Также не исключается вопрос переименования площади Просвещения, где находится административное здание области, на площадь «Героев Майдана» .

По предварительным данным, которые озвучил УНИАН Хомко , в Киеве погибли 5 ровенчан.

Как сообщал УНИАН , в 9 часов утра 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на улице Институтской. Точное количество погибших неизвестно, однако, по словам одного из медиков, которые работали на Майдане , погибло от 70 до 100 протестующих. Почти все - от пулевых ранений в голову, шею и грудь.

По последним официальное данным Минздрава в столкновениях в Киеве в течение последних трех дней погибли 77 человек.