Политолог считает, что бизнес выступает против эскалации конфликта на Евромайдане

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что голосование Вадима Новинского и еще пяти депутатов из его группы за постановление «Об осуждении насилия в Украине, приведшим к человеческим жертвам» говорит о нежелание предпринимателей усугублять ситуацию в стране. «С самого начала крупный бизнес был против силовой расправы на Евромайдане. Например, ее осудил партнер Вадима Новинского – Ринат Ахметов. Поэтому то, что Вадим Новинский проголосовал за постановление сам и убедил еще пятерых депутатов это сделать у меня лично удивление не вызывает», -- пояснил политолог. По его мнению силовое противостояние на Евромайдане отрицательно влияет на ситуацию в экономике и потому большинство бизнесменов заинтересованы в скорейшем мирном разрешение ситуации.

Сам Новинский в комментарии УНИАН заявил: "Мы увидели, что компромисс возможен. Это был первый, но необходимый шаг для прекращения кровопролития. Политики должны понимать, что если они не договорятся в стенах ВР, насилие на улицах продолжится."

Верховная Рада вчера осудила насилие в Украине и запретила антитеррористическую операцию СБУ. За постановление "Об осуждении насилия в Украине, приведшим к человеческим жертвам" проголосовало 236 народных депутатов.