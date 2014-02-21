В окружении Президента "силы мира" победили "ястребов" – Герман

"Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что в окружении Президента "силы мира" победили "ястребов", - заявила народный депутат Анна Герман в комментарии "Обозревателю".

"Это было очень непросто. Сам Виктор Федорович неоднократно говорил, что к нему заходят советники, которые считают, что в нынешних условиях нужно действовать жестко. Хотя во всех переговорах, которые проходили в эти сложные дни в Администрации Президента, Виктор Федорович всегда подчеркивал, что есть только один путь – мирный", - сказала нардеп.

На вопрос "Обозревателя", чего можно ожидать от переговоров, которые сейчас продолжаются в Администрации Президента, Анна Герман ответила: "Я думаю, что можно ожидать от переговоров конструктива, компромисса и завтрашнего мирного дня".

Напомним, в Администрации Президента продолжаются переговоры глав МИД Польши и Германии с Президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции.