Нардеп говорит, что у Тигипко был отключен телефон во время "торгов" с оппозицией

По его словам, сегодня удивительной выглядела позиция некоторых народных депутатов от Партии регионов, которые сначала заявляли о готовности поддержать оппозицию в разрешении политического кризиса, а потом не явились в сессионный зал. "Мы все ждали группу Тигипко и его самого, после того, как он открыто заявил о своей позиции. Но после обеда у него был отключен телефон... После громких заявлений мы увидели, что он ведет еще какие-то переговоры", - сказал он.

В то же время, по словам парламентария, сегодня не время для каких-либо торгов, даже если у каждого из политиков есть свое видение выходов из кризиса. "Сегодня не может быть никаких торгов ни о каких должностях. Сегодня важно спасти жизни людей, прекратить кровопролитие. Поэтому здесь не может быть разговоров о тех или иных видах на Кабмин или спикерство. Нельзя делать ставку жизнями людей на будущие кабинеты и должности", - считает Павелко.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады, по его мнению, лишь первая победа. Но главное, чтобы нынешнее парламентское большинство устоялось. " Мы понимаем, что регионалов будут обрабатывать. Но нынешнее парламентское большинство собралось за жизни людей. И важно, чтобы оно продолжило дальше работу по выходу из кризисной ситуации. Мы видим, что происходит на улицах. И, когда на улицах в мирное время гибнут люди, не может быть политических предрассудков и споров. Сегодня все должны собраться и не выходить из здания Верховой Рады до тех пор, пока не примут решений, прекращающих кровопролитие", - подытожил депутат.