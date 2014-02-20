Идентифицированы 58 погибших на Майдане (список)

Информация по состоянию на 19:00

1. Аратунян (Арутюнов - ?) Георгий Ровно примерно 50 лет 2. Байдовський Сергей Романович Луцк 22 года 3. Брезденюк Валерий Винница 50 лет 4. Бондарчук Сергей Николаевич Староконстантинов Хмельницкой обл. 1961 5. Васильцов Виталий Валерьевич Киевская обл., Белая Церковь 1977 6. Вареница Роман Михайлович Яворовский район-Львовская область 14.12.1978 7. Еремей Вячеслав Киев 32 года 8. Войтович Назар Юрьевич 1996 г.р. (на момент гибели - несовершеннолетний) 9. Голоднюк Устим Владимирович Збараж, Тернопольская обл 1994 г.р. 10. Гочин (Точин - ?) Роман Ходоров 1969 г.р. 11. Гриневич Эдуард Волынь 1985 г.р. 12. Жаловага Анатолий Григорьевич Львов 1980 г.р. 13. Захаров Владимир Константинович 57 лет 14. Дворянець Антонина Бровары 62 года 15. Дигдалович Андрей 16. Дидыч/Дидык Сергей Васильевич Городенка (Ивано-Франковская обл.) 44 года 17. Дзявульський Николай Степанович Шепетовка 1958 г.р. 18. Жеребнев Анатолий Николаевич Рудки, Львовщина 19. Капинос Александр Тернопольская обл., Кременец 10.03.1984 20. Кемский Сергей Керчь 1980 21. Кищук Владимир Юрьевич Запорожская обл. 1956 г.р. 22. Корчак Андрей Львовская обл., Стрый 32 года (другие данные - 17 лет) или 49 лет 23. Костенко Игорь Игоревич Львов 22 года 24. Кочерга Виталий Николаевич Львов 22 года 25. Креман Иван Кременчуг 26. Кульчицкий Владимир Станиславович Киев 1949 г.р. 27. Моисей Василий Михайлович Киверцы Волынской области 23.03.1992 г.р. 28. Андрей Мовчан 29. Наумов Владимир Григорьевич село Шевченко, Добропольского района Донецкой области. 9 марта 1970 года 30. Опанасюк Валерий Ровно 31. Паращук Юрий Харьков 1966 г.р. 32. Пасхалин Юрий Александрович Черкасская обл. 1984 г.р. 33. Плеханов Александр Викторович 1991 34. Саенко Андрей Степанович Фастов, Киевская обл. 1972 г.р. 35. Сердюк Игорь Кременчуг, Полтавская обл. 40 лет 36. Смиленко Виктор Кировоградская область, Бобринецкий район, борисовка 1961 г.р. 37. Смолинський Виталий Витальевич Уманский район, с. Фурмановка 38. Сольчаник Богдан Зиновьевич Старый Самбор, Львовская обл. 1985 г.р. 39. Ткачук Игорь Михайлович Знамянск, Калининградская область, Россия (Большая Каменка - ?) 1975 г.р. 40. Тур Иван Иванович Городок Львівсткої области 41. Ушневич Олег Михайлович Дрогобыч 1982 г.р. 42. Хмиленко (Чмиленко - ?) Виктор Кировоградская обл 1961 г.р. 43. Хурция Зураб 29.07.1960 44. Чаплинский Влад (Владимир - ?) Обухов 45. Черненко Андрей 35 лет 46. Царек Александр Николаевич с. Калинин, Васильковский район Киевской области. 47. Шаповал Сергей Борисович Киев 1969 г.р. (1968 - ?) 48. Шиллинг Иосиф Михайлович 14.02.1953 г.р. (другие данные - 1952 г.р.) Погибшие милиционеры 49. Булитка Василий Витальевич Киев 1986 50. Власенко Дмитрий Александрович Крым 1982 51. Гончаров Виталий Иванович Крым 1989 г.р. 52. Евтушок Владимир Владимирович Киев 1971 г.р. 53. Иваненко Алексей Николаевич Харьков 1977 г.р. 54. Савицкий Петр Анатольевич Киев 1972 г.р. 55. Теплюк Иван Иванович Чернигов 1993 г.р. 56. Третьяк Максим Леонидович. Чернигов 1993 г.р. 57. Федюкин Андрей Васильевич Крым 1972 г.р. 58. Цвигун Сергей Витальевич Запорожье 1990 г.р.

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