Советник Президента Польши прогнозирует дальнейшее "закручивание гаек" в Украине

Такое мнение он выразил сегодня корреспонденту УНИАН в Варшаве.

Собеседник агентства назвал предполагаемым усиление авторитарных тенденций в Украине по образцу Беларуси и России после того, как украинская власть в конце 2013 года отказалась подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"Теперь - это продолжение, это меня не удивляет. Следует ожидать очередных шагов углубления авторитарного управления группой (Президента Виктора) Януковича", - сказал Кужняр, комментируя вчерашнее голосование в Верховной Раде Украины.

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Советник Коморовского отметил, что действующая украинская власть продолжит двигаться в направлении активизации контактов с Российской Федерацией, назвав сомнительным возвращение к европейской интеграции.

"Эта группа не сойдет с этого пути. Украину может вернуть на демократический путь какая-то новая власть, но точно не это правительство и этот президент. Но это зависит уже от украинского общества", - сказал он.

Кужняр отметил, что мировая история подтверждает, что рано или поздно народ может напомнить и отстоять свои права даже в наиболее авторитарных режимах, среди которых, он упомянул Советский Союз.

"Это всегда возможно! Если развалился СССР, если развалился коммунистический режим и другие системы, это подтверждает, что в жизни народа ничего не бывает навсегда. Могут иметь место хорошие вещи, могут также плохие. Мы очень хорошо это знаем в Восточной Европе", - сказал он.

Советник польского Президента подчеркнул, что судьба Украины будет зависеть от ее граждан – или согласятся на то, что предлагает им действующая власть, или захотят добиться изменений.

"Всегда бывает так, что последнее слово принадлежит народу и обществу, и об этом всегда должна помнить власть", - сказал Кужняр, который также является профессором Варшавского университета.

В то же время он не стал оценивать, насколько украинцы сегодня готовы к тому, чтобы добиваться изменений в Украине.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.

Также парламент принял государственный бюджет Украины на 2014 год и законопроект об освобождении от обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.