Главное за день: обзор топ-новостей

Фюле: соглашения Украины и РФ должны соответствовать обязательствам Киева перед ЕС

Еврокомиссия считает, что украинско-российские договоренности должны быть взаимовыгодными и соответствовать обязательствам Украины по соглашению об ассоциации с ЕС.

В то же время Янукович и Путин считают, что Евразийская и европейская интеграции должны дополнять друг друга.

Украинские власти перед заседанием украинско-российской комиссии заверили главу МИД председательствующей в ЕС Литвы, что не будут подписывать с Россией соглашений, мешающих сближению с Евросоюзом.

А с Европейским Союзом Кабинет министров намерен подписать пять соглашений.

Лавров: Россия удивлена попытками открыто давить на Украину по вопросам евроинтеграции

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление неприкрытым давлением на Украину по вопросу об ассоциации с ЕС.

В противовес мнению РФ новый министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер выразил возмущение давлением России на Украину для недопущения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Подписание соглашений с Россией назвали тактической победой Украины

Россия подписала выгодные для Украины экономические соглашения с целью коррекции геополитической ситуации в Европе и получения паузы для решения спорных международных вопросов.

Украина и Россия поставили точку в газовых переговорах - Кабмин

В переговорах по газу между Украиной и Российской Федерацией поставлена точка. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

Скидка на газ до цены в 268,5 долл. будет действовать до 2019 года - срока окончания действия контракта на закупку газа между НАК «Нафтогаз Украины» с российским «Газпромом» от 2009 года.

Кстати, Украина собирается импортировать в 2014 году около 33 млрд кубометров газа.

Евросоюз не будет бороться с Москвой за Украину - МИД Литвы

ЕС оставляет судьбу Украины на усмотрение украинской власти.

В Польше заявили, что судьба Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом будет зависеть от украинской власти, которая сегодня демонстрирует неискреннее желание интегрироваться в ЕС.

США рассказали, в каком случае Янукович может рассчитывать на их поддержку

Посол США Джеффри Пайетт заверяет, что в случае, если Европа все же остается приоритетом повестки дня Президента Украины, и он пошлет четкий сигнал по этому поводу, то он может рассчитывать на поддержку США.

Лидеры ЕС подтвердят готовность подписать Соглашение с Украиной - дипломат

В резолюцию саммита Европейского Союза, который состоится 19-20 декабря, будет включен пункт, который подтвердит готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и в котором будет выражена поддержка украинцам, выступающим за евроинтергацию на Евромайдане в Киеве.

Оросительные системы Украины станут государственными

Все внутрихозяйственные мелиоративные системы Украины должны быть переданы из коммунальной собственности в государственную

Акимова: Кабмин предварительно одобрил проект бюджета на 2014 год

Кабинет министров Украины предварительно одобрил проект государственного бюджета на 2014 год.

Госслужбу интеллектуальной собственности отдали министру экономики

Президент Украины Виктор Янукович подчинил Государственную службу интеллектуальной собственности Украины министру экономического развития и торговли Украины.

Украина может снизить пошлины на импортные авто в начале 2014 года

В начале следующего года Украина либерализирует защитные спецпошлины на импортные автомобили.