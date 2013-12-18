Киев заверил Литву, что не подпишет мешающих сближению с ЕС соглашений

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус журналистам, пишет РИА Новости.

"Я был в Киеве перед их поездкой в Москву. Мне ясно сказали, что ни одно из 14 соглашений не будет противоречить возможному процессу вступления в ЕС. Я спросил более детально, потому что были слухи о возможном выходе из европейского энергетического сообщества, что помешало бы присоединению, ответ был "нет"", — заявил Линкявичус, комментируя договоренности, достигнутые на заседании украино-российской комиссии.

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Во вторник в Москве состоялось заседание российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов РФ и Украины.

В ходе заседания был достигнут ряд договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.