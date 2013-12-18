Новый глава МИД Германии возмущен давлением России на Украину

Об этом говорится в сообщении размещенном на официальном веб - сайте министерства иностранных дел Польши, которым располагает УНИАН.

"Вызывает возмущение то, как российская политика использовала экономический кризис в Украине, чтобы не допустить подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал немецкий министр.

Он также сообщил, что в ближайший четверг, 19 декабря, посетит с визитом Польшу для переговоров по Украине. " Еще в четверг поеду в Польшу, чтобы вместе с нашими польскими соседями, которые знают об Украине больше, чем многие другие европейцы, чтобы вместе подумать о том, что можем вместе сделать, чтобы победить политическую блокаду в Киеве", - сказал Штайнмайер .

По его словам, он решил так быстро приехать в Польшу из-за опубликованого недавно в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung интервью с главой Польского государства Брониславом Коморовским, в котором он поставил европейцам несколько вопросов по Украине . Среди них, Евросоюз недооценил " слабость и разобщенность" Украины и требовал от Киева "слишком много", ставя перед выбором "Восток или Запад".

Как сообщал УНИАН, вчера Россия согласилась снизить цену на газ для Украины больше, чем на треть и выкупить украинские облигации на сумму 15 млрд долларов. В конце ноября Президент Украины Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, объяснив это недостаточной финансовой помощи со стороны европейцев в условиях прогнозируемых каждый раз больших экономических трудностей из-за подписания этого документа.