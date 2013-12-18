Подписание соглашений с Россией назвали тактической победой Украины

«В России очень боятся, что дешевые европейские товары через прозрачную границу с Украиной просто наполнят российский рынок. Они боятся именно контрабанды в больших объемах. Поэтому, я думаю, что Украина, приняв на себя обязательства о недопуске именно недружелюбных экономических шагов в отношении России, могла бы снять большое количество фобий, существующих в Москве. Ради этого, думаю, и ради некоторой коррекции геополитической ситуации в Европе Москва может идти на подобные шаги", - сказал политолог Константин Бондаренко в комментарии Укринформу.

Эксперт отметил, что получение скидки на газ и кредита в 15 млрд долларов позволит Украине решить текущие финансовые проблемы: «По крайней мере, есть ясность того, каким будет бюджет, по крайней мере, его принятие можно не откладывать».

По его мнению, наша страна в результате подписания этих соглашений одержала тактическую победу, получит ли теперь стратегическую, будет зависеть от того, когда и при каких обстоятельствах будет подписано Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, которое «лежит на столе и, как заявили высокие европейские факторы, в любое мгновение может быть подписано».

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Отвечая на вопрос о цене этих уступок, Бондаренко выразил мнение, что это «исключительно пауза, пока Владимир Путин не согласует все спорные вопросы между Москвой и Берлином, пока не будут проведены переговоры между Януковичем и Ангелой Меркель, пока не будет подписано новое соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ, которое станет предохранителем от возможных негативных моментов, которые могли бы ожидать экономику России в том случае, если Украина подпишет Соглашение об Ассоциации».

По убеждению политолога, в действительности Россия многое выигрывает от подписания новых экономических соглашений с Украиной, потому что в данной ситуации она в значительной степени переигрывает Соединенные Штаты Америки.

«Причем это четвертая победа России над США в течение последних нескольких месяцев: первая - Сирия, вторая - Иран, третья - это новая коалиция в Германии и четвертая - это подписание соглашений с Украиной, которая включается в новую конфигурацию в Европе", - подытожил Бондаренко.