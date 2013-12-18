США рассказали, в каком случае Янукович может рассчитывать на их поддержку

Посол США Джеффри Пайетт заверяет, что в случае, если Европа все же остается приоритетом повестки дня Президента Украины, и он пошлет четкий сигнал по этому поводу, то он может рассчитывать на поддержку США.

Об этом он сказал во время встречи с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Владимиром Литвиным, сообщили УНИАН в пресс-службе Литвина.

Литвин отметил, что пытается «привлечь коллег к нахождению решения, которые позволить сохранить страну, продемонстрировать, что истина должна торжествовать». «Но я понимаю, что для этого нужно, чтобы и политики сохранили свое лицо. Очевидно, что в совокупности это должно стать основой для компромисса», - добавил он.

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Литвин подчеркнул, что самое сложное в сегодняшней ситуации вернуться в правовое поле. По его словам, на первом этапе самым большим раздражителем была проблема правительства, которое должно нести ответственность за то, что «продемонстрировало, судя по его аргументам о неготовности к подписанию ассоциации с Европейским Союзом, непрофессионализм при разработке документов». «Я понимаю, что эта проблема должна созреть до такой меры, когда ее решит Президент», - считает председатель комитета.

В свою очередь Пайетт отметил, что текущую ситуацию нужно решать «в рамках Конституции Украины и без насилия». «Я также считаю, что, несмотря на то, что демонстрации создают определенные препятствия для дорожного движения, то, что происходит на Майдане, является признаком того, что украинское общество здоровое», - сказал посол.

По его словам, перед украинской властью и политиками стоит вызов, чтобы «найти такой путь движения, который бы отражал те мессежды, которые прозвучали на Майдане».

Пайетт отметил, что украинская власть должна четко подчеркнуть неизменность курса европейской интеграции Украины. «Я думаю, что Янукович должен продемонстрировать, что он остается верным европейскому вектору», - считает посол. По его словам, «хорошим инструментом для смены правительства» может стать круглый стол. Посол также призвал стороны воздержаться от насилия.