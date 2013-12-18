Украина увеличит импорт газа и продолжит переговоры по реверсу из Словакии - Минэнерго

Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На следующий год экономика Украины будет нуждаться в импортной закупке газа в объемах 30-33 млрд кубометров», - сказал Ставицкий.

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В то же время министр отметил, что для Украины сейчас не имеет значения, у кого покупать природный газ. Важно, по словам министра, - то, кто сделает выгодное предложение. И в этом смысле, как отметил Ставицкий, самое выгодное предложение сделала Россия.

«Если мы умножим эту сумму на 240 долларов (предполагаемую скидку на стоимость газа для Украины - УНИАН) на этот объем, то получим экономию для бюджета страны в более 7 млрд долл. в год», - отметил министр.

Также Украина, несмотря на новые договоренности с РФ, собирается до конца года подписать соглашение о реверсе газа из Словакии.