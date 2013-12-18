Акимова: Кабмин предварительно одобрил проект бюджета на 2014 год
Кабинет министров Украины предварительно одобрил проект государственного бюджета на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.
«Да, одобрен», - сказала она, отвечая на вопрос, одобрен ли проект бюджета Кабинетом министров.
Вместе с тем, представители Министерства экономики пока не называют прогнозные макропоказатели, которые должны быть утверждены до одобрения окончательного варианта проекта госбюджета правительством. По неофициальной информации, окончательные показатели проекта госбюджета будут согласовываться в рабочем порядке до конца сегодняшнего дня.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что в четверг, 19 декабря, Рада рассмотрит проект бюджета на 2014 год. Он сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.
15 декабря первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сообщил, что правительство уже подготовило проект госбюджета на 2014 год и ждет возможности подать его на рассмотрение Верховной Раде.
Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечал, что Президент Виктор Янукович установил сроки по подготовке госбюджета на 2014 год – до 17 декабря.
14 сентября Кабинет министров зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект был отправлен на доработку.