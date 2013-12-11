В МВД уверяют, что никто из "Беркута" не отказывался выполнять приказы

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД, речь, в первую очередь, идет о распространении некоторыми СМИ со ссылкой на народного депутата Александра Бригинца информации о том, что якобы 10 сотрудников «Беркута» из Оболонского райуправления милиции Киева отказались выполнять задачи по охране общественного порядка во время массовых мероприятий и разошлись по домам.

В правоохранительном ведомстве назвали эту информацию обычной дезинформацией, поскольку в этом структурном подразделении ГУМВД Украины в г. Киеве бойцы специального назначения «Беркут» службу вообще не проходят.

«Там нет и не может быть этого спецподразделения. Другие же стражи порядка Оболонского райуправления милиции продолжают исполнять служебные обязанности в соответствии с поставленными им задачами», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД опровергают информацию о 220 сотрудниках кировоградского «Беркута», которые также якобы отказываются ехать в Киев для «разгона» митингующих.

«Эта информация не отвечает действительности хотя бы потому, что в Кировоградском областном управлении милиции не существует такого большого количества бойцов спецназначения», - отметили в МВД и подчеркнули, что небольшая часть сотрудников «Беркута» из Кировоградской области еще с конца ноября «помогает киевским коллегам обеспечивать общественный порядок на улицах столицы».