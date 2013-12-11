Политический комитет ПАСЕ обеспокоен эскалацией ситуации в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, заявление комитета ПАСЕ появилось после его заседания в Париже.

Комитет "призывает все стороны в Украине воздержаться от любых проявлений насилия и запугивания, которые еще дальше могут взорвать стабильность страны, включительно с ее демократическим процессом. Как член Совета Европы, разделяющий ценности организации, Украина должна полностью уважать европейские стандарты свободы манифестаций, высказываний и собраний".

Комитет "призывает все стороны начать политический диалог, направленный на мирное разрешение нынешнего кризиса, для проведения демократических реформ", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд побывал в Киеве в начале декабря и провел переговоры с руководителями украинского правительства и лидерами парламентских фракций.