Нуланд после встречи с Януковичем: сложилось впечатление, что он знает, что надо делать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд сегодня журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

"Мы дали четко понять, что мы (США - УНИАН) считаем, что все еще существует возможность и путь для того, чтобы спасти европейское будущее Украины. И мы бы хотели видеть, что Президент будет двигаться в этом направлении", - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что это потребует немедленных мер в области безопасности, восстановления разговора с Европой и Международным валютным фондом.

"Но все это еще возможно", - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что украинский народ должен знать, что США с ним.

"Я надеюсь, что украинский народ знает, что США с ним в поиске человеческого достоинства, экономического здоровья и тесных связей с Европой", - сказала Нуланд.

Она рассказала, что ее разговор с Януковичем продолжалась более двух часов.

"Это был сложный разговор, но реалистичный", - сказала представитель Госдепартамента США.

"Я чрезвычайно четко дала ему понять, что то, что здесь происходило ночью, является абсолютно неприемлемым в современном демократическом европейском обществе и государстве", - сказала Нуланд.

Она отметила, что после встречи у нее сложилось впечатление, и она надеется, что Янукович знает, что он должен делать.

"Весь мир следит за этим. Мы хотим видеть лучшее будущее для Украины", - сказала она, добавив, что возвращается сейчас в США, чтобы предоставить информацию своему правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча длилась ровно два часа - с 11.30 до 13.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром совершили попытку штурма здания КГГА, которую протестующие используют как место для ночлега.

МВД назвало штурм Майдана "мерами по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов к «правительственного квартала».

В свою очередь представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Евромайдану.