В АП надеются, что сегодня могут начаться переговоры об Ассоциации с ЕС (обновлено)

В Администрации Президента надеются, что украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым сегодня отправится в Брюссель для проведения переговоров по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила первый замглавы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

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«Надеюсь», - сказала Акимова, отвечая на вопрос, по прежнему ли планируется, что делегация во главе с Арбузовым сегодня отправится на переговоры в Брюссель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч спецназначенцев окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

Представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.