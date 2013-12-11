Люди в соцсетях массово обмениваются номерами, чтобы подвозить друг-друга к Майдану

Люди в соцсетях массово обмениваются номерами телефонов и информацией о своем местонахождении, чтобы подвозить друг-друга к Майдану.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч митингующих окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается.