Люди в соцсетях массово обмениваются номерами, чтобы подвозить друг-друга к Майдану
05:34, 11 декабря 2013Политика
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Люди обмениваются номерами телефонов и адресами, чтобы подвозить друг-друга к Майдану.
Люди в соцсетях массово обмениваются номерами телефонов и информацией о своем местонахождении, чтобы подвозить друг-друга к Майдану.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч митингующих окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается.
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