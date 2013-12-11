Ратушняк не стал объяснять, почему большое количество спецназа стянуто на Майдан

Когда корреспондент УНИАН по телефону задал Ратушняку этот вопрос, заместитель министра просто «сбросил» звонок.

Как сообщал УНИАН, около 1 часа ночи 11 декабря силовики начали штурм баррикад вокруг Майдана Независимости, где установлен палаточный городок мирной акции протеста граждан за евроинтеграцию Украины.

Майдан окружен по периметру спецназом в количестве 2-3 тысяч человек.