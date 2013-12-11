Ратушняк не стал объяснять, почему большое количество спецназа стянуто на Майдан

02:29, 11 декабря 2013
Политика
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Заместитель министра внутренних дел, который отвечает за общественную безопасность, Виктор Ратушняк не стал объяснять, почему большое количество спецназа стянуто на Майдан Независимости в Киеве сегодня ночью.

Когда корреспондент УНИАН по телефону задал Ратушняку этот вопрос, заместитель министра просто «сбросил» звонок.

Как сообщал УНИАН, около 1 часа ночи 11 декабря силовики начали штурм баррикад вокруг Майдана Независимости, где установлен палаточный городок мирной акции протеста граждан за евроинтеграцию Украины.

Майдан окружен по периметру спецназом в количестве 2-3 тысяч человек.

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