Эштон уже более двух часов общается с Януковичем

"Эштон сейчас встречается с Президентом Украины Януковичем", - сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Эштон Майа Косьянчич.

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Как подтвердили УНИАН в Администрации Президента, встреча идет уже больше двух часов.