Эштон уже более двух часов общается с Януковичем

18:04, 10 декабря 2013
Политика
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В Киеве проходит встреча Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон с Президентом Украины Виктором Януковичем

Эштон приехала в Киев

"Эштон сейчас встречается с Президентом Украины Януковичем", - сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Эштон Майа Косьянчич.

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Как подтвердили УНИАН в Администрации Президента, встреча идет уже больше двух часов.

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