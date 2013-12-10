Эштон уже более двух часов общается с Януковичем
18:04, 10 декабря 2013Политика
3879 0
В Киеве проходит встреча Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон с Президентом Украины Виктором Януковичем
Эштон приехала в Киев
"Эштон сейчас встречается с Президентом Украины Януковичем", - сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Эштон Майа Косьянчич.
По теме: Эштон призывает украинские власти не разрушать компромисс
Как подтвердили УНИАН в Администрации Президента, встреча идет уже больше двух часов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter