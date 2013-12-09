В ЕС напомнили украинской власти, что безосновательно разгонять митинги неприемлемо
Европейский Союз напоминает украинской власти, что безосновательное применение силы и отрядов специального назначения против мирных демонстрантов неприемлемо
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Посла ЕС в Украине Яна Томбинского.
«Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за сегодняшними событиями в Киеве, - говорится в заявлении. - Мы хотели бы напомнить украинской власти, что безосновательное применение силы и отрядов специального назначения против мирных демонстрантов неприемлемо».
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«Мы призываем украинское правительство уважать свободу мнений и собраний, которые были подтверждены его международными обязательствами. Этот кризис должен быть решен путем диалога и других политических средств», - отмечает Посол ЕС.
Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягиваются силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся к штурму.