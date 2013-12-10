Кордон милиции преградил колонне митингующих вход в Апелляционный суд

Количество участников акции протеста возле Апелляционного суда Киева увеличились до нескольких сотен.

Как передает корреспондент УНИАН, им удалось зайти на двор суда, однако, в само помещение их не пустил кордон правоохранителей в количестве более 100 человек.

Митингующие возмущены тем, что судья не приняла решение освободить из-под стражи журналиста Валерия Гарагуца, задержанного по обвинению в организации массовых беспорядков на ул. Банковой 1 декабря.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на решение суда об аресте на два месяца журналиста Валерия Гарагуца, задержанного 1 декабря возле Администрации Президента, перенесено на 10.00 13 декабря.

Такое решение судья приняла в связи с тем, что не была обеспечена видеоконференцсвязь между судом и больничной палатой, где под стражей находится Гарагуц.

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Как сообщила журналистам адвокат задержанного Оксана Томчук, следствие инкриминирует ее подзащитному организацию массовых беспорядков. Адвокат добавила, что это обвинение является абсолютно безосновательным, поскольку ее клиент является журналистом и на Банковой 1 декабря находился для освещения акции протеста.

Также она добавила, что 13 декабря защита будет просить суд избрать Гарагуце меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, - залог, взятие на поруки.

“Есть показания свидетеля, который не был допрошен на судебном заседании, и мы будем настаивать на его допросе именно в зале суда, поскольку есть разногласия между действительными показаниями этого лица и показаниями, которые изложены в судебном постановлении”, - сказала Томчук.

Во время судебного заседания возле входа в Апелляционный суд Киева продолжался митинг в поддержку Гарагуца. В акции приняли участие около сотни активистов с Майдана.