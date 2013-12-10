Около 2 тысяч митингующих продолжают акцию протеста на Майдане

На столичном Майдане Незалежности находятся около 2 тыс. митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, часть из них собралась возле сцены, другие находятся в палатках.

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Некоторые митингующие убирают от снега территорию возле монумента Независимости.

В Доме профсоюзов атмосфера спокойная. Журналисты ожидают брифинги. Представители СМИ также имеют возможность согреться горячим чаем и съесть бутерброды. Часть митингующих также принимает пищу на первом этаже здания.