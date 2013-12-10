Около 2 тысяч митингующих продолжают акцию протеста на Майдане
13:08, 10 декабря 2013Политика
2307 0
На столичном Майдане Незалежности находятся около 2 тыс. митингующих
Активисты на Майдане убирают снег
На столичном Майдане Незалежности находятся около 2 тыс. митингующих.
Как передает корреспондент УНИАН, часть из них собралась возле сцены, другие находятся в палатках.
По теме: Колонна митингующих отправились в Апелляционный суд, чтобы поддержать заключенных активистов
Некоторые митингующие убирают от снега территорию возле монумента Независимости.
В Доме профсоюзов атмосфера спокойная. Журналисты ожидают брифинги. Представители СМИ также имеют возможность согреться горячим чаем и съесть бутерброды. Часть митингующих также принимает пищу на первом этаже здания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter