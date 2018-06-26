Неделя в цифрах

2 голазабила сборная Украины по футболу французам в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2014. Ответный матч, который и решит судьбу путевки на мундиаль, состоится 19 ноября в Париже.

13, 86% составило сокращение дефицита внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 9,708 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 9,3% - до 46,295 миллиардов долларов, импорт сократился на 10,1% - до 56,003 миллиардов долларов.

15 дней - на столько конференция президентов Европарламента единогласно продлила миссию Кокса-Квасневского в Украине. Вместо 13 ноября она закончится в день саммита - 28 числа.

18 бизнесменов, совокупный размер активов которых составляет $49 миллиардов, выводят Украину на 27-ое место в мире по количеству долларовых миллиардеров. Таким образом, страна оказывается в данном рейтинге между Египтом и Чили.

45% украинцев считают, что Украина должна подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, только 14% среди вариантов интеграции Украины выбирают вступление в Таможенный союз. 15% граждан отстаивают позицию, что Украина не должна входить ни в какие союзы.

50% - во столько оценивает представитель миссии Европарламента Александр Квасневский шансы на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

66% украинцев считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Это самый высокий процент за последние четыре года. В то же время не соглашаются с таким утверждением 22% опрошенных. Не определились по этому вопросу 12%.

1923 уголовных производств, связанных с пытками и жестоким обращением со стороны работников органов внутренних дел, было начато за первое полугодие 2013 года. Из них 3 – по фактам истязаний (Пыток) (статья 127), 124 – по фактам злоупотребления властью (статья 364), 1663 – за превышение власти (статья 365), 64 - за принуждение давать показания (статья 367). в 2012 году по данным статьям было привлечено к ответственности 498 сотрудников правоохранительных органов, в 2011 - 456, в 2010 - 353.

2206 евро (около 24 тысяч гривен) составляет средняя годовая покупательная способность в Украине, что является вторым результатом с конца в Европе. Даже беларусы оказались немного богаче нас – у них показатель покупательной способности составляет 2326 евро.

Первое местопо покупательной способности с большим отрывом занял Лихтенштейн (58 848 евро). На втором и третьем местах соответственно расположились Швейцария (36 351 евро) и Норвегия (31 707 евро). В самой бедной стране Европы Молдове этот показатель составил 1 284 евро.

3500 преступлений, связанных с торговлей людьми, было выявлено в Украине за 15 лет. Только за 9 месяцев 2013 года в указанной сфере в суд направлено 50 обвинительных актов, еще 77 лиц поставлены в известность о подозрении.

22940 гривен залога - такую меру пресечения избрал Печерский районный суд в отношении бывшего адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко, которому на уходящей недели прокуратура вручила подозрение в избиении бывшей жены на основании заявление нескольколетней давности. Юристу пока позволили навещать подзащитную, однако потребовали сдать загранспаспорт и взяли подписку о невыезде. Сам юрист считает, что таким образом власть хочет отстранить его от защиты экс-премьера.

25000 ДТП произошло в Украине с начала текущего года. В них 3700 человек погибли и около 30 тысяч получили телесные повреждения. Таким образом, количество погибших на дорогах ДТП на 100 тысяч населения в Украине в два раза превышает средние показатели по Европе.

50000 гривенобязал выплатить Подольский районный суд Киева члена киевского городского комитета ВО «Свобода» Александра Аронца народному депутату от Партии регионов Инне Богословской за его записи о ней в социальных сетях. В частности, Аронец назвал политика “ведьмой, укравшей крестик”.

1 800 000 (меньше 4%) украинцев имеют диагноз «клиническая депрессия», что считается небольшим количеством согласно результатам исследования австралийского Университета Квинсленда врачебной статистики. По данным анализа, самый высокий уровень депрессии — на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Восточной Европе и в Карибском регионе (там такой диагноз получили свыше 7% населения). А самый низкий уровень зафиксирован в Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

17 700 000 000 гривен должна выплатить Украина до конца года по существующим займам: 13,5 миллиарда гривен в ноябре и 4,2 миллиарда гривен в декабре. Из них в валюте - 600 миллионов долларов.

Анастасия Береза