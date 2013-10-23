Кабмин одобрил законопроект о гендерных квотах в избирательных списках

Об этом сказала министр социальной политики Наталия Королевская сразу после заседания правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

По ее словам, законопроект разработан во исполнение Государственной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 года

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«Цель законопроекта – преодоление ряда гендерных проблем. Среди них: низкий уровень представительства женщин на руководящих должностях в органах исполнительной и законодательной власти, разрыв в оплате труда украинских женщин и мужчин и низкий уровень экономической активности женщин и их представительства в руководстве бизнес-структур», - сказала Королевская.

По ее словам, законопроектом предусматривается введение 30-процентных гендерных квот в избирательных списках политических партий на выборах в парламент и местные советы. В настоящее время в составе Верховной Рады Украины только 9,4% женщин-депутатов, отметила министр.

«В отличие от большинства других законопроектов, наш документ комплексный и имеет целью обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин даже в сфере бизнеса и трудоустройства путем поддержки менее представленного пола», - сказала Королевская.