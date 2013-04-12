Зам госсекретаря США призвала украинских женщин быть активнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в выступлении на форуме “Женщины-предприниматели: следующая движущая сила украинской экономики?”.

Т.Зоненшайн подчеркнула важность изменения общего взгляда на гендерные вопросы.

По ее мнению, потенциал женщин в мире недооценивают, и только пятая часть правительственной, предпринимательской деятельности, общественной жизни принадлежит женщинам.

По словам Т.Зоненшайн, она не предлагает «что-то отнять у одно гендера и отдать другому, а лишь поделиться властью».

Кроме того, по убеждению Т.Зоненшайн, экономика мира не может развиваться без полноценного участия женщин.

Она подчеркнула, что женщины должны осознавать свои права, ответственность и равенство возможностей.