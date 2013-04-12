Зам госсекретаря США призвала украинских женщин быть активнее
Заместитель государственного секретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Тара Зоненшайн призвала украинских женщин активнее участвовать в экономической и политической жизни страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в выступлении на форуме “Женщины-предприниматели: следующая движущая сила украинской экономики?”.
Т.Зоненшайн подчеркнула важность изменения общего взгляда на гендерные вопросы.
По ее мнению, потенциал женщин в мире недооценивают, и только пятая часть правительственной, предпринимательской деятельности, общественной жизни принадлежит женщинам.
По словам Т.Зоненшайн, она не предлагает «что-то отнять у одно гендера и отдать другому, а лишь поделиться властью».
Кроме того, по убеждению Т.Зоненшайн, экономика мира не может развиваться без полноценного участия женщин.
Она подчеркнула, что женщины должны осознавать свои права, ответственность и равенство возможностей.