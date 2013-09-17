Бжезинский: для России Украина – наибольший "трофей"

"Вполне очевидно, что его сущность заключается в попытке подчинить одну за другой независимые сегодня постсоветские страны. Украина в этом контексте является наибольшим "трофеем", и думаю, что россияне преисполнены решительности подчинить ее", - сказал Бжезинский, сообщает Deutsche Welle.

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Он отметил, что вопрос в том, готовы ли украинцы отстоять свою независимость: "Сами украинцы должны определить то, быть ли им опять провинцией в составе большой России".

По его словам, "мудрые люди в США" "осознают, что сегодняшнее сближение Украины с Европой создает условия, которые будут способствовать и сближению России с Европой".

"Поэтому это в интересах в первую очередь самой Украины, но также России, а в целом и Европы, чтобы этот процесс присоединения Украины к Европе не саботировался, не прерывался и не превращался в попытки подчинить Украину большей имперской России", - отметил Бжезинский.

Эксперт уверен: "Украина и Россия философски и культурно является частью Европы. Украина теснее сотрудничает с Европой, имея от этого выгоду, но косвенно выгоду от этого имеет и Россия. Наконец, это гораздо перспективнее будущее для России, чем вариант, когда Россия является изолированной и пытается подкупом добиться интеграции Украины в свою новую империю, одновременно являясь зажатой между объединенной Европой и Китаем, наращивает мощь".