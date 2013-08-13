Депутаты Киевсовета хотят перевыборов и в бункере прятаться не намерены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей, информационной политики Виктор Гринюк.

"Обращение уже готово. Процентов 60 депутатов его подписали", - сказал Гринюк.

По его словам, список подписантов должен увеличиться в день проведения сессии, когда съедутся в Киев все депутаты (19 августа – УНИАН).

В свою очередь член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Алексей Самохин заверил, что вариант проведения выездного заседания Киевсовета 19 августа не рассматривается.

"Насколько мне известно, заседание Киевсовета должно проходить на Крещатике, 36, где всегда. Никто не собирается прятаться в какой-то бункер...", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, направление обращения в парламент депутатами Киевсовета о назначении в столице местных выборов является одним из требований, которые выдвигала оппозиция, блокируя 11 июля работу нынешнего Киевсовета.