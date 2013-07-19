"Батькивщина" и "Свобода" подготовили изменения в Конституцию, альтернативные президентским

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины», подчеркнув, что изменения, которые смогут реально обеспечить независимость судебной ветви власти и сделать невозможным влияние на нее со стороны исполнительной и законодательной власти, необходимы в рамках выполнения Украиной требований Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите.

Законопроект оппозиции предусматривает контроль народа над судебной ветвью власти через импичмент судей, в том числе путем местного референдума. А также - закрепляет непосредственное участие народа в осуществлении правосудия через народных заседателей и присяжных, проинформировали в «Батькивщине».

Также предусматривается ликвидация Конституционного суда как органа, который себя полностью дискредитировал, и возобновление функций Верховного суда Украины как высшего судебного органа в стране, говорится в сообщении.

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Оппозиционным законопроектом предлагается кардинально новый механизм избрания судей на должности. Все решения относительно избрания, перевода и увольнения судей будет принимать действительно независимый орган - Высший совет юстиции. Состав ВСЮ должен быть сокращен до 15 членов, 10 из которых будут избираться на съезде судей, а 5 – Верховной Радой Украины. ВСЮ должен формироваться исключительно на профессиональной основе из судей, а не политиков или госслужащих. Президент в процессе назначения судей выполняет исключительно церемониальные функции, чем устраняется возможность давления на судебную ветвь власти.

Законопроектом предлагается также ограничить полномочия Президента в части создания или ликвидации судов - такие решения будут приниматься Верховной Радой Украины через принятие специальных законов.

Кроме того, проектом закона предусматривается отмена полномочий прокуратуры относительно общего надзора, которые признаны всем европейским сообществом недемократическими, подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, фракции ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода» собрали под этим законопроектом 127 подписей народных депутатов, и ожидают подписей депутатов от фракции «УДАР» Виталия Кличко для внесения проекта закона в Верховную Раду Украины в кратчайшие сроки, поскольку согласно действующему законодательству, для регистрации изменений в Конституцию Украины необходимо не менее 150 подписей народных депутатов.

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4 июля 2013 года Президент внес в Верховную Раду проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимых судей”, в котором, в частности, предлагается отобрать у парламента конституционную функцию назначения и увольнения судей, изъять положение о сроке полномочий генерального прокурора Украины, изменить состав и порядок формирования Высшего совета юстиции и существующий порядок снятия судейской неприкосновенности. Оппозиция убеждена, что принятие такого закона поставит судебную ветвь власти в еще большую зависимость от Президента, приведет к разрушению принципа разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную и нарушит принцип сдерживания и противовесов между ветвями власти, отметили в «Батькивщине».