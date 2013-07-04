СМИ: В УДАРе заявляют, что одобрение «судейского закона» Януковича подделали

Согласно решению, которое есть в распоряжении "Украинской правды", комитет рекомендует ВР проголосовать за указанный законопроект, значительно усиливающий роль президента и Высшего совета юстиции при назначении судей.

В то же время, секретарь комитета по вопросам правовой политики Наталья Агафонова от УДАРа заявила, что комитет такого решения не принимал, из-за отсутствия кворума.

"Сегодня действительно было заседание комитета, но на нем не было кворума - из 13 членов комитета присутствовали только 5", - заявила секретарь комитета.

По ее словам, законопроект представлял председатель комитета Валерий Писаренко, который впоследствии объявил перерыв в заседании комитета.

"Мы разошлись и больше не собирались, а через некоторое время нам уже раздали положительное решение комитета, под которым стоит подпись Писаренко", - сообщила Агафонова.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначать судей бессрочно. Соответствующие предложения внесены на рассмотрение ВР в законопроекте изменений в Конституцию, касающихся судебной системы.

"Глава государства предложил парламенту изменить процедуру и назначать судей бессрочно один раз и до окончания судейской карьеры", - сказал сегодня на брифинге советник Президента Андрей Портнов. Назначать судей должен Президент по представлению ВСЮ.

Также законопроектом предлагается, что образование, реорганизация и ликвидации судов, а также определение их сети осуществляется законами Украины, а не указами Президента. По словам Портнова, указанные изменения позволят учесть рекомендации Европейской комиссии за демократию через право, которая отметила, что Конституция должна предусматривать то, чтобы суды создавались законами, принятыми в парламенте.

Президент предложил ВР новый порядок формирования Высшего совета юстиции. В частности, по его словам, предлагается, чтобы в Высшем совете юстиции работали, как и сегодня, 20 членов, 12 из которых будут предложены съездом судей, 3 человека - будут из числа судей по должности - это председатель Верховного суда Украины, председатель Совета судей Украины и председатель Конституционного суда, 2 - предложенные съездом научных высших юридических заведений и еще 2 человека будут предлагаться съездом адвокатов Украины.

Предлагается изменить существующий порядок снятия судейской неприкосновенности. Предлагается полностью передать эти полномочия вновь органам судейского самоуправления. Высший совет юстиции по предложению Высшего квалификационной комиссии судей будет решать вопрос о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности.