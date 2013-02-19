Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Оппозиционеры не верят, что Янукович может разогнать Раду

Оппозиционеры и большинство продолжают высказываться о своей готовности к перевыборам. Однако уверенности в том, что Верховная Рада действительно будет распущена, нет ни у кого.

Россия обнародовала свои планы относительно Украины

Россия обнародовала свои планы относительно Украины в Концепции внешней политики, в которой говорится, что она намерена подключать Украину к углубленным интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

Очередной свидетель по делу Щербаня сегодня не придет на допрос

Запланированного на сегодня допроса очередного свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня не было. Из-за болезни допрос экс-губернатора Донецкой области Владимира Щербаня, который является свидетелем по делу об убийстве Щербаня, перенесено на 4 марта.

Оппозиция держит осаду ВР (фото)

Оппозиция продолжает блокировать трибуну и президиум Верховной Рады. Но народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык утверждает, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра Верховная Рада заработает.

Промпроизводство в Украине за месяц обвалилось на 11,1%

Госстат сообщает, что за первый месяц 2013 года по сравнению с декабря 2012-го спад промышленного производства составил 11,1%.

Власенко: От защиты Тимошенко скрывают информацию о допросе свидетелей

Защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не предупреждали ни о допросе свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, ни о возможном переносе допроса в связи с болезнью свидетеля, заявил Сергей Власенко. Также возмущенный Власенко заявил, что судья врет и свидетелей не существует. На это в ГПУ заявили, что данные свидетелей не обнародуют, чтобы исключить возможность давления на свидетелей со стороны незаинтересованных в их показах людей.

Прокуратура исключила теракт из версий авиакатастрофы в Донецке

В расследовании авиакатастрофы в Донецке версия теракта исключена, - заявила прокуратура.

Метеорит в Челябинске украинцев не задел

Граждане Украины не пострадали во время падения метеорита в Челябинске 15 февраля.

Украина выплатила МВФ $634 миллиона долга

Министерство финансов в феврале выплатило 634,1 млн долл. по обязательствам перед МВФ.

Путин наградил Кивалова и Колесниченко за сохранение русского языка

Президент РФ Владимир Путин наградил государственной наградой России Медалью Пушкина авторов скандального украинского языкового закона Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко.

Шустер возвращается на Интер

Программа "Шустер Live" будет выходить на телеканале «Интер», заменив там программу Анны Безулик "Справедливость", что на канале объясняется необходимостью повышения рейтингов.