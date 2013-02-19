Главное за день: обзор топ-новостей
Очередной свидетель по делу Щербаня не пришел в суд, а ПР якобы договорилась с оппозицией о разблокировании Рады
Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:
Оппозиционеры не верят, что Янукович может разогнать Раду
Оппозиционеры и большинство продолжают высказываться о своей готовности к перевыборам. Однако уверенности в том, что Верховная Рада действительно будет распущена, нет ни у кого.
Россия обнародовала свои планы относительно Украины
Россия обнародовала свои планы относительно Украины в Концепции внешней политики, в которой говорится, что она намерена подключать Украину к углубленным интеграционным процессам на постсоветском пространстве.
Очередной свидетель по делу Щербаня сегодня не придет на допрос
Запланированного на сегодня допроса очередного свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня не было. Из-за болезни допрос экс-губернатора Донецкой области Владимира Щербаня, который является свидетелем по делу об убийстве Щербаня, перенесено на 4 марта.
Оппозиция держит осаду ВР (фото)
Оппозиция продолжает блокировать трибуну и президиум Верховной Рады. Но народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык утверждает, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра Верховная Рада заработает.
Промпроизводство в Украине за месяц обвалилось на 11,1%
Госстат сообщает, что за первый месяц 2013 года по сравнению с декабря 2012-го спад промышленного производства составил 11,1%.
Власенко: От защиты Тимошенко скрывают информацию о допросе свидетелей
Защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не предупреждали ни о допросе свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, ни о возможном переносе допроса в связи с болезнью свидетеля, заявил Сергей Власенко. Также возмущенный Власенко заявил, что судья врет и свидетелей не существует. На это в ГПУ заявили, что данные свидетелей не обнародуют, чтобы исключить возможность давления на свидетелей со стороны незаинтересованных в их показах людей.
Прокуратура исключила теракт из версий авиакатастрофы в Донецке
В расследовании авиакатастрофы в Донецке версия теракта исключена, - заявила прокуратура.
Метеорит в Челябинске украинцев не задел
Граждане Украины не пострадали во время падения метеорита в Челябинске 15 февраля.
Украина выплатила МВФ $634 миллиона долга
Министерство финансов в феврале выплатило 634,1 млн долл. по обязательствам перед МВФ.
Путин наградил Кивалова и Колесниченко за сохранение русского языка
Президент РФ Владимир Путин наградил государственной наградой России Медалью Пушкина авторов скандального украинского языкового закона Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко.
Программа "Шустер Live" будет выходить на телеканале «Интер», заменив там программу Анны Безулик "Справедливость", что на канале объясняется необходимостью повышения рейтингов.