ГПУ обвиняет Тимошенко в манипуляциях для затягивания дела

Об этом говорится в комментарии заместителя начальника Главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ Олега Пушкаря, размещенном на сайте ГПУ, пишет Украинская правда.

"Если человек действительно очень хочет участвовать в процессуальных и следственных действиях, то он это делает. В ситуации же с Тимошенко страна уже почти год наблюдает за тем, как она категорически отказывается со ссылкой на различные причины и основания, в том числе, и политические протесты, от предложений суда Харькова прибыть для начала судебного разбирательства ее дела по существу ", - напомнил Пушкарь.

"То есть заявления подозреваемой, да еще в том количестве, которые озвучивают адвокаты, есть ничто иное как манипулирование мнением СМИ и общественности", - отметил Пушкарь.

Кроме того, он сказал о том, что прокуроры не заинтересованы в затягивании следствия.

Пушкарь уточнил, что информацию о невозможности свидетеля прибыть сегодня на допрос, прокуроры услышали непосредственно в суде.

"Судья объявила заявление свидетеля о невозможности присутствовать. Собственно из этого заявления прокурорам и стало известно о причине переноса допроса", - сказал Олег Пушкарь.

Он также отметил, что такое развитие событий может быть выгодно стороне защиты и самой подозреваемой.

"Каждый человек имеет право заболеть. Ничего удивительного здесь нет. На самом деле, перенос заседания в этой ситуации, наверное, даже выгодно для Тимошенко, поскольку у нее будет достаточно времени качественно подготовиться к допросу", - сказал прокурор.

Отвечая на вопрос о том, почему фамилии свидетелей по данному делу становятся известными уже на суде, Олег Пушкарь сказал: "Держать фамилии свидетелей в тайне - это тактика, поскольку идет следствие. В таком случае данные свидетелей объявляет суд, чтобы исключить возможность давления на свидетелей со стороны заинтересованных в их показаниях лиц ".

Как известно, во вторник должен был состояться допрос Владимира Щербаня в рамках дела об убийстве Евгения Щербаня, однако свидетель заболел. Следственные действия в суде перенесены на 4 марта.

В деле об убийстве Щербаня обвинения выдвинуты Юлии Тимошенко и Павлу Лазаренко.

В рамках досудебных следственных действий по этому делу уже допросили Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева.