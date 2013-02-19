Оппозиционеры не верят, что Янукович может разогнать Раду

08:44, 19 февраля 2013
Политика
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Оппозиционеры и большинство продолжают высказываться о готовности к перевыборам.

Верховная рада

Между тем уверенности в том, что Верховная рада действительно будет распущена, нет ни у кого, - отмечает Коммерсант-Украина.

Возможность проведения досрочных парламентских выборов, о которой в конце минувшей недели заявили в Партии регионов, поддержали в оппозиционном лагере. Ранее за перевыборы высказывались и в партии УДАР, которая набрала в 2012 году меньше голосов, чем рассчитывали партийные аналитики. Теперь же с требованием распустить Раду выступили и представители "Батькивщины".

"Мы готовы пойти на эти выборы и победить",— заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк выдвинул противоположное требование об изменении закона о выборах: "Мы создаем рабочую группу для разработки нового избирательного законодательства, которое будет полностью основываться на открытых списках".

Технически закон возможно изменить до начала кампании, несмотря на блокаду ВР. Если президент примет решение о роспуске парламента, Центральная избирательная комиссия не сможет запустить процесс из-за отсутствия финансирования. Трибуну придется разблокировать для внесения изменений в бюджет, а в пакете с ним могут быть приняты и другие законы.

В оппозиции уверены, что их инициатива наберет больше голосов в сессионном зале, чем провластная. "Мажоритарку поддерживает только Партия регионов, их не больше 200. Коммунисты не самоубийцы — на прошлых выборах по мажоритарной части они не получили ни одного мандата. На мажоритарщиков мы тоже рассчитываем. Большинство из них ориентировалось на ту или иную политическую силу, а те, кто был связан с ПР, уже вошли в их фракцию",— пояснил замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

В КПУ действительно поддерживают оппозиционную инициативу. "Мажоритарка — это олигархическая система, при которой побеждает тот, у кого есть админресурс или деньги. Очевидно, что мы ее поддерживать не будем. Страна должна вернуться к пропорциональной системе, и, естественно, с механизмом открытых списков",— заявил член фракции Компартии Александр Голуб. При этом он отметил, что в КПУ все же надеются избежать роспуска Рады и перевыборов.

Разработка нового закона, по словам Сергея Соболева, не потребует много времени — за его основу оппозиция намерена взять проект Избирательного кодекса, разработанный еще в 2009-2010 годах при финансировании Еврокомиссии. Между тем в "Батькивщине" признают, что всерьез перспективу роспуска ВР не рассматривают, а их действия являются лишь ответом на высказывания представителей Партии регионов. "Я убежден, что президент никогда не пойдет на роспуск при таком падении рейтинга ПР. Поэтому времени для доработки закона у нас достаточно",— заявил господин Соболев.

Оппозиционеры склонны верить, что в Партии регионов готовятся к силовому разблокированию Рады. Лидеры оппозиции несколько раз предупреждали об этом журналистов, но до сих пор сигналы оказывались ложными. Вчера вечером, по их мнению, угроза штурма была особенно велика — к депутатам фракции УДАР, блокирующим трибуну с 5 февраля, присоединились представители "Батькивщины" и "Свободы". Депутаты забаррикадировались в зале и остались там на ночь.

В ПР отвергают предположения о силовом варианте. "Мы выступаем исключительно за конструктивный диалог. Все проблемные вопросы будем решать за столом переговоров",— заверил глава регламентного комитета Владимир Макеенко (ПР).

Решающим может стать сегодняшний день.

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