Неделя в цифрах

10 – такое место в мировом рейтинге производителей стали сохранила Украина по итогам 2012 года, несмотря на снижение производства на 6,9%. Крупнейшим мировым производителем стали остался Китай.

12 часов вместо 8 может составить рабочий день в Украине согласно проекту нового Трудового кодекса Украины, который уже прошел первое чтение в прошлом году и намечен на утверждение в 2013 году: таковы выводы экспертов, анализировавших его.

42,6% составило падение производства бензина в 2012 году по сравнению с 2011 годом, а дизельного топлива – на 48,2%. В Украине имеются шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 миллион тонн нефти в год, но, по большей части, они простаивают.

61% украинцев поддержал бы идею независимости страны, если бы референдум о провозглашении независимости проходил в январе этого года. Об этом свидетельствуют данные социологов. На Западе сторонников независимости около 90%, на Донбассе и Юге – около 45-50%.

87,6% украинцев поддерживают идею лишения мандата народных депутатов, которые голосуют чужими карточками во время голосования в Верховной Раде. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

118 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа и одна авария случились с воздушными судами Украины в 2012 году. В результате погибли 5 человек. С иностранными воздушными судами на территории Украины в 2012 году произошли 54 авиационных события.

335 тонн топлива для реактивных двигателей похитили военнослужащие в Харьковской области в течение 2008 – 2012 годов. В результате этих уголовных правонарушений, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, государству был нанесен ущерб на сумму более 5,2 миллиона гривен.

579 человек с повреждениями, полученными из-за гололеда, обратились в больницы Киева 21 января, что в четыре раза больше средних показателей в столице. Из них 544 взрослых и 35 детей. Госпитализация понадобилась 57 взрослым и трем детям.

777 метров в длину составила сине-желтая лента, растянутая в Тернопольской области в Зборове по случаю Дня Соборности и Свободы Украины. Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (Акт Злуки) был провозглашен на Софийской площади в Киеве 22 января 1919 года. Официально в Украине День Соборности отмечался с 1999 года. 30 декабря 2011 года указом Президента День Соборности стал также и Днем Свободы.

33 980 гривен в месяц составляет зарплата премьер-министра Украины Николая Азарова. Это в 11 раз больше, чем зарабатывает, согласно официальным данным, среднестатистический украинец.

642 500 виз выдали украинцам польские консульства в 2012 году. Это почти на 70 тысяч, или 12% больше, чем в 2011 году.

3 672 000 гривен – во столько обойдется бюджету страны внеочередная сессия Верховной Рады Украины, инициируемая парламентской оппозицией. Об этом заявил спикер ВРУ Владимир Рыбак.

17 000 000 гривен уплатил в государственный бюджет сын Президента Украины Александр Янукович в 2010-2011 годах в качестве налога с доходов физического лица.

7 000 000 000 долларов штрафа (около 56 000 000 000 гривен) насчитал «Газпром» за невыбранный Украиной в прошлом году газ. В «Нафтогаз Украины» утверждают, что ничего россиянам не должны.

515 400 000 000 гривен составил государственный и гарантированный долг Украины по итогам 2012 года. Только в декабре прошлого года он вырос на 2,8%.

Анастасия Береза