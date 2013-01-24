Украинцы за 2012 год получили почти 643 тысячи виз через польские консульства

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, в ответ на запрос агентства.

Среди семи польских консульств в Украине больше всего виз традиционно выдало представительство во Львове - 335 тыс. (в 2011 году - почти 290 тыс.).

В тройку лидеров вошли также консульства в Луцке и Киеве, в которых украинцы получили почти 100 тыс. и 90 тысяч виз соответственно.

Консульства в Виннице и Харькове в 2012 году выдали около 45 тыс. виз, в Одессе - 25 тыс., а в Севастополе - 8 тыс.

В прошлом году среди всех польских консульств только представительство в Луцке, где в прошлом году вспыхнул коррупционный скандал, и в Одессе выдали украинцам меньше виз по сравнению с 2011 годом: почти на 20 тыс. и около 300 виз соответственно.

По данным МИД Польши, в прошлом году украинцы получили в польских консульствах почти 450 тыс. шенгенских виз, что на 21% больше, чем в 2011 году, и около 195 тыс. национальных виз, которые преимущественно выдаются едущим в Польшу работать (на 4% меньше, чем в 2011 году).

Кроме того, польское внешнеэкономическое ведомство сообщило, что за последний месяц прошлого года консульства выдавали почти от 50% (в Одессе) до 94% (в Киеве) всех виз через посреднические визовые центры компании VFS Global.

По данным министерства, в прошлом году консульства отказали в выдаче виз почти 14 тыс. гражданам Украины.

Справка УНИАН. Польша, которая традиционно выдает украинцам больше всех виз среди всех государств Шенгенской зоны, в 2011 году выдала в Украине около 570 тыс. виз, в 2010 году - 450 тыс.

Количество выданных польскими консульствами для украинцев виз растет с 2009 года после рекордного 40% падения в 2008 году из-за присоединения к "шенгену".