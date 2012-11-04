На скандальном 11-м округе в Виннице победителем признали самовыдвиженца
В 11-м избирательном округе в Виннице по результатам обработки 100% протоколов победил самовыдвиженец Александр Домбровский.
Как сообщается на сайте ЦИК, он набрал 30,16% голосов.
В свою очередь кандидат от ВО "Батькивщина" Наталья Солейко - 28%.
В субботу утром, когда было обработано 86,36% протоколов, побеждала Солейко, - отмечает ТСН.
Ранее на ОИК № 11 приняли решение о пересчете голосов. ЦИК заменила голову окружкома № 11 Сергея Ситарского, который представлял "Батькивщину", на представителя партии "Русский блок" Ольгу Стадник.
Представители Винницкой городской организации партии "Батькивщина" подали иск в Винницкий апелляционный суд по обжалованию пересчета. Суд принял дело к рассмотрению, в связи с чем пересчет голосов должен быть приостановлен до решения суда, заявляли в оппозиции. Однако окружная комиссия продолжила подсчет голосов.
Также в воскресенье кандидат в народные депутаты Николай Княжицкий сообщил, что съемочную группу телеканала ТВi избили на округе № 11 при попытке журналистов попасть в зал заседаний ОИК. Милиция, в свою очередь, эту информацию опровергла.