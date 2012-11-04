«Беркут» избил съемочную группу ТВi на избирательном округе № 11

Съемочная группа телеканала ТВі в избирательном округе №11 в Виннице при попытке журналистов попасть в зал заседаний окружной избирательной комиссии была избита бойцами спецподразделения "Беркут". Об этом УНИАН сообщил журналист телеканала ТВі Любомир Ференц.

По его словам, при попытке съемочной группы ТВі войти в помещение окружной комиссии, они были оттеснены бойцами "Беркута" в количестве около десяти человек, при этом к журналистам была применена грубая физическая сила.

"Милиция набросилась на меня, оператора Александра Тупика, а также на гендиректора ТВі Николая Княжицкого", - отметил он. При этом, по словам журналиста, стражи порядка отказались как-то объяснить свои действия. На данное время, по информации Л.Ференца, проход в помещение ОИК продолжают заблокировать «беркутовцы».