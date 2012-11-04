В милиции говорят, что журналистов ТВі не били

Милиция опровергает информацию об избиении съемочной группы телеканала ТВі на избирательном округе №11 в Виннице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД в Винницкой области, около 9 часов утра председатель ОИК объявила технический перерыв и попросила всех присутствующих в зале заседания участников избирательного процесса и журналистов покинуть помещение.

«Невзирая на это пять человек, среди которых были 2 народных депутата и люди, назвавшиеся журналистами телеканала, пытались ворваться в зал заседаний. Журналисты не предоставили никаких удостоверений и не имели соответствующей аккредитации», - утверждают в милиции.

На замечание председателя комиссии они не отреагировали, следовательно председатель ОИК обратилась за помощью к стражам порядка, которые помешали указанным лицам войти в помещение, где находились члены ОИК.

«Сотрудники «Беркута» заградили проход в зал заседаний, никакие силовые меры к указанным лицам не применялись», - сообщили в областном главке милиции.

Отмечается также, что после этого оператор телеканала имел возможность снимать происходящее в помещении зала заседаний ОИК во время технического перерыва с коридора через стеклянные двери.

Так же возле помещения зала заседаний находились представители ОБСЕ, которые наблюдали за происходящим. Относительно них не оказывалось никакое давление со стороны работников милиции.

«К правоохранительным органам не поступало никаких заявлений от представителей СМИ об избиении или препятствии их деятельности. Милиция действовала в пределах правового поля, не вмешиваясь в избирательный процесс», - заверили в облуправлении МВД.

Как сообщал УНИАН, по словам журналиста телеканала ТВі Любомира Ференца, съемочную группу телеканала ТВі побили на округе №11 в Виннице при попытке журналистов попасть в зал заседаний.