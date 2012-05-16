Азаров о призывах бойкотировать Евро: Нам что, в суд обращаться?
12:57, 16 мая 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что призывы бойкотировать Евро-2012 уже отразились на ожидаемом притоке туристов в Украину.
Азаров уже ощущает ущерб
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на конференции в Европарламенте на тему «Украина и ЕС – какое будущее?».
«Мы ж рассчитывали на приток туристов. Мы уже ощущаем ущерб», - сказал премьер.
Он задал риторический вопрос о том, кто должен ответить за призывы к бойкоту. «Нам что, в суд обращаться? В Стокгольмский арбитраж?», - спросил Н.Азаров.
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