Азаров о призывах бойкотировать Евро: Нам что, в суд обращаться?

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на конференции в Европарламенте на тему «Украина и ЕС – какое будущее?».

«Мы ж рассчитывали на приток туристов. Мы уже ощущаем ущерб», - сказал премьер.

Он задал риторический вопрос о том, кто должен ответить за призывы к бойкоту. «Нам что, в суд обращаться? В Стокгольмский арбитраж?», - спросил Н.Азаров.