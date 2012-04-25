У Клюева отрицают, что это его охранники материли журналиста
Пресс-секретарь Андрея Клюева отрицает, что это охранники секретаря СНБО нецензурно выражались в адрес журналиста "Украинской правды" Сергея Лещенко 24 апреля под Верховной Радой.
В частности, пресс-секретарь секретаря СНБОУ Артем Петренко передал УНИАН такой комментарий: «Информация об участии сотрудников охраны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Клюева в конфликте с журналистом является недостоверной. Охрану секретаря СНБО осуществляет Управление государственной охраны Украины. Убедительно прошу журналистов прекратить распространять непроверенную информацию».
*** Журналист «Украинской правды» С.Лещенко в своем блоге на УП 24 апреля написал, что после того, как он сфотографировал автомобиль секретаря СНБОУ А.Клюева под ВР во время голосования за омбудсмена, к нему «подскочили два его охранника», которые очень грубо, с использованием ненормативной лексики, с угрозами начали прогонять его от машины.
Журналист записал это на диктофон, а также обнародовал фото охранников на сайте УП.