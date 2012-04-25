Попов вручил ордер на квартиру семье из 4 человек, которая проживала на 10 кв.м

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Грищенко - первые в списке 30-ти семей-чернобыльцев, которые уже через два месяца будут праздновать новоселье. Квартиру они получают по внеочередному списку, по категории «семьи, имеющие детей-инвалидов ЧАЭС».

Долгожданный ордер в комнату в коммунальной квартире, где на 10-ти квадратных метрах проживает семья из 4 человек, Александр Попов привез лично.

«Я сегодня уже побывал в вашем будущем доме, видел вашу квартиру, можно сказать стал первым гостем. Убежден, она вам понравится, потому что действительно очень красивая, комфортная и уютная. Поэтому я приехал вас лично поздравить с предстоящим новосельем», - сказал Александр Попов, вручая ордер.

Это жилье семья ждала более 15 лет.

«Мы задолжали как общество перед чернобыльцами, и эти долги нужно возвращать. В прошлом году было предоставлено 56 квартир чернобыльцам, и в этом году хотим предоставить не меньше. Сегодня еще 29 семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, получат ордера на квартиры.