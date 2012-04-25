Британия опровергла заявления о скором подписании Соглашения об ассоциации

Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства Великобритании в Украине, обнародованном на официальном сайте дипломатического учреждения.

Кроме того, в «Уточнении информации в украинских СМИ относительно позиции Британии относительно Соглашения об ассоциации», отмечено: «Посольство Великобритании в Украине было удивлено сообщениями в украинских медиа, согласно которым Иван Роджерс, советник британского премьер-министра Дэвида Камерона по вопросам Европы и глобального развития, «выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано до конца текущего года», во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. Эта информация не отвечает действительности».

Пресс-служба посольства сообщает: на этой встрече И.Роджерс подчеркнул, что «Великобритания последовательно заявляла, что Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (СГВЗСТ) не будут подписаны и ратифицированы, пока заключенные вследствие несовершенных судебных процессов лидеры оппозиционных сил не будут освобождены из-за решетки и не будут иметь возможности свободно принимать участие в политической жизни Украины».

В посольстве отмечают, что Великобритания активно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины. «Мы приветствуем парафирование 30 марта 2012 года Соглашение об ассоциации, а также первой и последней страницы СГВЗСТ, что засвидетельствовало удовлетворенность обеих сторон текстом соглашений. В то же время, Великобритания неоднократно заявляла, что подписание и ратификация вряд ли состоятся, пока Украина не продемонстрирует своей преданности демократическим реформам, в частности, в области защиты прав человека и утверждения верховенства права», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины распространил информацию, что в ходе визита в Соединенное Королевство К.Грищенко встретился с советником премьер-министра Великобритании по вопросам Европы, руководителем Секретариата по европейским и глобальным вопросам И.Роджерсом.

«Британская сторона была информирована об успешном парафировании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое состоялось 30 марта. И.Роджерс подтвердил позицию Соединенного Королевства в поддержку европейских стремлений нашего государства и выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано до конца текущего года», - говорилось в сообщении МИД.