Азаров возложил на Порошенко ответственность за экономику

Премьер-министр Николай АЗАРОВ представил коллективу Министерства экономического развития и торговли вновь назначенного министра Петра ПОРОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Глава правительства сказал, что на Министерство экономического развития и торговли, которое в структуре исполнительной власти является одним из основных и без согласования с которым не проходит ни одно принятие решения правительства, возлагаются большие задачи.

«Министерство экономики несет ответственность за развитие экономики, за модернизацию экономики, за снижение энергопотребления и энергосбережения, за ценовую стабильность и много других задач», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, отметив высокие профессиональные качества вновь назначенного министра и надежды на успешную работу на новой должности. «Нам нужно обеспечить проведение экономических реформ и не только», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также выразил благодарность коллективу министерства и предыдущим министрам за ежедневный труд по обеспечению жизнедеятельности страны.

В свою очередь П.ПОРОШЕНКО заверил премьер-министра, что министерство выполнит поставленные задачи. «Надеюсь, что мы сможем продемонстрировать хорошие результаты уже в ближайшее время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Петр ПОРОШЕНКО 23 марта назначен министром экономического развития и торговли Указом Президента Украины № 210.