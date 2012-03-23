Афганцы заявляют, что Королевская к ним примазывается и «откровенно лжет»

Лидер партии «Украина – Вперед!» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ «без разрешения использует символику афганцев и откровенно лжет». Об этом в комментарии УНИАН заявил лидер Всеукраинской общественной организации воинов-афганцев «Никто, кроме нас» Александр КОВАЛЕВ.

Он также сообщил, что проморолик съезда политсилы Н.КОРОЛЕВСКОЙ с его изображением крутили украинские телеканалы без всякого его согласия на это.

«На самом съезде на вопрос, почему в зале нет афганцев, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила, что «воины-афганцы находятся в тяжелом положении, а КОВАЛЕВ выехал из страны», - сказал А.КОВАЛЕВ. - То есть, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, используя репутацию и символику НКН, откровенно солгала. Я узнал об этом, потому что через десять минут на мой телефон начали звонить журналисты. Они сначала извинялись, что тревожат меня по роумингу, а затем с любопытством спрашивали, где я нахожусь. Я хочу публично ответить всем. Я не на роуминге. Я - в Украине. Я - в Украине, хотя за это пребывание мне пришлось расплатиться собственным бизнесом. На мою смс-ку о том, почему она использовала мое лицо в своем ролике, я получил от Н.КОРОЛЕВСКОЙ какой-то очень непонятный и нечеткий ответ, мол, «сама была не в курсе». Ложь продолжается».

А.КОВАЛЕВ также сказал, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ хотела присоединиться к организации “Никто, кроме нас”. «Несмотря на то, что она желала к нам присоединиться, ее заявление о вступлении в НКН до сих пор не рассмотрено и вряд ли имеет перспективу быть рассмотренным в принципе», - сказал лидер воинов-афганцев.