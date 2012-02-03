Кужель советует Кличко определиться - Верховная Рада или Киев

Координатор общественного движения «Гражданское сопротивление» Александра Кужель не исключает своего баллотирования в мэры Киева. Об этом она сообщила в комментарии «Главкому». При этом она опровергла информацию, что будет баллотироваться от БЮТ.

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«Вопросы по баллотированию меня в мэры поднимали еще на прошлых выборах регионы. Провели исследование, и у меня тогда была самая большая поддержка. Но тогда кое-кто поднял в партии необычайный визг. Что касается сегодняшней ситуации, то в своей команде «Гражданское сопротивление» мы говорили, что может быть такой вариант, когда я вместо выборов в Верховную Раду, пойду в мэры Киева. Но это будет баллотирование от «Гражданского сопротивления» – это принципиально», - сказала политик.

При этом Кужель критично отзывается о намерениях Арсения Яценюка объявить себя лидером оппозиции, определяющем «кому и что делать»: «Вот как назначить себя любимой женой? Можно везде бегать и кричать, мол, я - любимая жена. Но для того чтобы быть любимой женой, нужно поработать. Так же нельзя - назначить себя лидером оппозиции».

Кужель также считает, что Виталий Кличко сегодня должен определяться, куда идти - в мэры или Верховную Раду, но это решение он должен принимать самостоятельно: «Куда двинуться – третий раз проиграть мэрские выборы мэра - или все-таки завести свою политическую силу в парламент - Виталию нужно решать самому, без оглядки на «опытных» товарищей. Ему сейчас, по идее, очень тяжело. Ему нужно честно сказать киевлянам, идет ли он в Раду, потому что мэр не может быть партийным, ему нужно оставить партию. Тогда партия «УДАР» должна идти без Кличко на выборы в парламент. Но это приговор. Это то же самое, что случилось с «Сильной Украиной», когда она слилась с Партией регионов».