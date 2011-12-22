Янукович побывал в Мавзолее

Президент возложил цветы к могиле Ататюрка

В Анкаре Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ почтил память первого Президента Турецкой Республики Мустафі Кемаля Ататюрка. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в Мавзолее М.Ататюрка В.ЯНУКОВИЧ возложил цветы к могиле выдающегося турецкого политика. В церемонии также приняли участие члены официальной украинской делегации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter