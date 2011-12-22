Янукович побывал в Мавзолее

11:45, 22 декабря 2011
Политика
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Президент возложил цветы к могиле Ататюрка

В Анкаре Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ почтил память первого Президента Турецкой Республики Мустафі Кемаля Ататюрка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в Мавзолее М.Ататюрка В.ЯНУКОВИЧ возложил цветы к могиле выдающегося турецкого политика.

В церемонии также приняли участие члены официальной украинской делегации.

 

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