В ПР думают, что Янукович под Новый год головы рубить не будет

Во фракции Партии регионов не видят оснований для кадровых изменений в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам выразил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По словам А.ЕФРЕМОВА, заявлений относительно возможных отставок министров на протяжении года было очень много, однако ни одни из них так и не были воплощены в жизнь.

«У нас нет сегодня оснований говорить о каких-то кадровых перестановках, тем более в канун нового года», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также заметил, что никакие кадровые изменения в правительстве не могут повлиять на принятие парламентом государственного бюджета на 2012 год.

Лидер фракции ПР объяснил это тем, что госбюджет фактически сформирован, и парламенту только осталось рассмотреть данный соответствующий закон.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что на расширенном заседании правительства в конце декабря будут осуществлены определенные кадровые решения.