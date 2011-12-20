Эксперты похвалили украинских дипломатов за переговоры с ЕС

Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития сыграли решающую роль в ускорении переговорного процесса Украины с Европейским Союзом. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО в комментарии УНИАН, говоря об итогах саммита Украина–ЕС.

Напомним, на саммите Украина-ЕС 19 декабря 2011 года было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

По словам В.ФЕСЕНКО, «в текущем году переговорный процесс был ускорен, что, собственно говоря, позволило его завершить. Поскольку новые соглашения с Евросоюзом имеют две стороны: политическая ассоциация и зона свободной торговли, то вот здесь было определенное разделение ролей. Украинские дипломаты очень много сделали для того, чтобы согласовать текст политической части нового соглашения с Евросоюзом, а Минэкономразвития, и руководство, и эксперты, достаточно серьезный вклад внесли в успешное завершение переговорного процесса по зоне свободной торговли», - считает политолог.

По мнению В.ФЕСЕНКО, «очень много было сделано для того, чтобы не просто отстоять экономические интересы Украины в вопросах тарифов, других регуляторных механизмов в рамках зоны свободной торговли, чтобы продвинуть наши интересы, обеспечить больший выход украинских предприятий, украинского бизнеса на европейские рынки, в то же время удалось обеспечить на определенный период времени некоторые защитные механизмы - для того, чтобы украинское сельское хозяйство не слишком пострадало в процессе раскрытия наших рынков перед европейскими».

Анализируя перспективы Украины удержать баланс в процессе европейской интеграции, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» отметил, «что баланс нам нужно держать в отношениях с Европейским Союзом и с Россией вне зависимости от того, подписывается этот договор, или не подписывается. Приоритет обозначен: на первом месте европейская интеграция, но в то же время, для нас принципиально важно сохранить и масштабы, и высокий статусный уровень в отношения с Россией».

При этом эксперт заявил, что «для нас Россия – это, наряду с ЕС, главный внешнеторговый, внешнеэкономический партнер, и отношения внешнеэкономического партнерства - это то, что нужно сохранять и развивать с Россией, и здесь нам нужно просто искать непротиворечивый баланс внешнеэкономических отношений, как с Евросоюзом, так и с Россией».

«Нынешнее соглашение - это стратегический плацдарм для работы в нормальных условиях. А кризис, если ударит, то он ударит и по нам, и по России, вне зависимости от того, когда и как это соглашение вступит в силу», - отметил В.ФЕСЕНКО.

В свою очередь, комментируя завершение переговоров по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ сказал, что «этот шаг очень важен в контексте европейской интеграции».

По мнению эксперта, «Министерство иностранных дел, Минэкономики Украины провели эти переговоры в достаточно сложной ситуации. Тем не менее, учитывая обстоятельства, саммит состоялся».

По мнению политолога Владимира ЦИБУЛЬКО, «МИД демонстрирует серьезные переговорные качества. По сути, в Министерстве иностранных дел появилось новое поколение людей с хорошей подготовкой».

«Доверие к внешней украинской политике через профессионализм ее работников, конечно, возрастает», - считает эксперт.