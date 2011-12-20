Янукович полетел к Медведеву

Было официальное приглашение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Встреча состоится в рамках участия В.ЯНУКОВИЧА в юбилейном, 20-м заседании Совета глав стран-участниц СНГ по официальному приглашению Д.МЕДВЕДЕВА.

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